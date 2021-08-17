Около 900 привившихся от COVID-19 приморцев ежечасно регистрируется на розыгрыш квартир и машин

За прошедшие сутки больше 21 тысячи жителей Приморского края, завершивших иммунизацию от коронавируса, зарегистрировались на Региональном портале госуслуг и получили уникальный код участника розыгрыша квартир и машин. Желающим побороться за ценный приз необходимо успеть пройти иммунизацию до 15 сентября, - сообщает "Вести: Приморье".

Как отметили в департаменте информационной политики Приморья, за прошедшие сутки с момента запуска процедуры регистрации и до 9.00 17 августа на сайте зарегистрировались 21 154 человека. Это граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап – в случае с вакциной “Спутник Лайт”) в Приморье.

«Для тех, кто еще не привился, но хочет принять участие в розыгрыше призов, согласно порядку проведения жеребьевки необходимо завершить иммунизацию до 15 сентября этого года. Это означает, что с первой дозой вакцины, при уколе двухкомпонентного препарата, стоит поторопиться. На это у приморцев есть еще неделя», – добавляют в ведомстве.

Для участия в жеребьевке необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;

– зарегистрироваться с 9.00 16 августа до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.

Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз. Это займет не больше пяти минут.

«Участнику розыгрыша нужно будет указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер мобильного телефона, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, даты проведения второго этапа вакцинации или только первого этапа для вакцины “Спутник Лайт”, наименования населенного пункта и медицинской организации, в которых проведена вакцинация», – отметили в Правительстве региона.

Розыгрыш пройдет 25 сентября в прямом эфире «Общественного телевидения Приморья».

Подробности об акции можно посмотреть здесь.

Отметим, по состоянию на 17 августа в Приморье от COVID-19 вакцинировались 359 918 жителей края, из них завершили иммунизацию 301 448 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]