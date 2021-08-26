Более 54 тысяч завершивших вакцинацию от COVID-19 приморцев поборются за новые квартиры и машины

В Приморье продолжается регистрация на розыгрыш ценных призов среди тех, кто завершил иммунизацию от коронавируса. Зарегистрироваться и получить уникальный код участника жеребьевки привитые приморцы могут до 20 сентября, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечают в департаменте информационной политики Приморского края, по состоянию на утро четверга, 26 августа, на розыгрыш двух сертификатов на квартиры и пяти сертификатов на машины зарегистрировались 54 343 человека. Все они – граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап – в случае с вакциной «Спутник Лайт») до 15 сентября в Приморье.

Для участия в розыгрыше необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;

– зарегистрироваться с 9.00 16 августа до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.

Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз. Это займет не больше пяти минут.

«Участнику розыгрыша нужно будет указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер мобильного телефона, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, даты проведения второго этапа вакцинации или только первого этапа для вакцины “Спутник Лайт”, наименования населенного пункта и медицинской организации, в которых проведена вакцинация», – отметили в Правительстве региона.

Подробности об акции можно посмотреть здесь.

Отметим, по состоянию на 26 августа от COVID-19 вакцинировались 376 317 жителей Приморского края, из них завершили иммунизацию 322 513 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]