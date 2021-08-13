Назван день регистрации на розыгрыш квартир и машин среди привившихся от COVID-19

В понедельник, 16 августа, в Приморье стартует регистрация на розыгрыш сертификатов на квартиры и машины среди тех, кто завершил иммунизацию от новой коронавирусной инфекции до 15 сентября. Для участия в жеребьевке ценных призов необходимо получить уникальный код на Региональном портале госуслуг Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, участниками розыгрыша сертификата на одну из двух квартир или пяти машин могут стать граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (только первый этап – в случае с вакциной “Спутник Лайт”) в Приморье до 15 сентября этого года.

Для участия в жеребьевке необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;

– зарегистрироваться с 9.00 16 августа до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.

Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз.

«Участнику розыгрыша нужно будет указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер мобильного телефона, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, даты проведения второго этапа вакцинации или только первого этапа для вакцины “Спутник Лайт”, наименования населенного пункта и медицинской организации, в которых проведена вакцинация», – отметили специалисты ведомства.

Розыгрыш пройдет 25 сентября в прямом эфире «Общественного телевидения Приморья».

Подробности об акции можно посмотреть здесь.

Отметим, по состоянию на 13 августа в Приморье от COVID-19 вакцинировались 354 194 жителя края, из них завершили иммунизацию 294 579 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]