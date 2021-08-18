Белорусскую обувь и узбекский трикотаж можно купить во Владивостоке! В доме культуры железнодорожников проходит ярмарка. Отличное качество, цены от производителя, разнообразие ассортимента.

Удобная и качественная обувь, одежда, приятная телу. Белорусская ярмарка предлагает владивостокцам широкий ассортимент товаров. В качестве материалов сомневаться уж точно не придется. Производитель позаботился о своих покупателях.

Алексей Опарин, организатор ярмарки:

"Материал трикотажа у нас — стопроцентный хлопок. По обуви — у нас подошва из полиуретана, а сама обувь у нас из прессованной телячьей кожи".

Туфли, сандали, ботинки и босоножки каждый себе найдет по размеру — от 36 до 45-го, для мужчин и женщин. Товары для себя смогут подобрать и те, кому в обычных магазинах города отыскать обувь трудно, и стоит она дорого.



Ирина, покупатель:

"Мы сегодня первый раз, но мне очень понравилось! На свою ногу мне очень сложно подобрать, я купила две пары!"

Цены от производителя! В том числе и на трикотаж. Пижамы, сорочки, футболки, штаны — на любой вкус. Так же в продаже имеются лечебные пояса и наколенники из собачьей и верблюжьей шерсти. Поторопитесь, ярмарка работает только до 29 августа в доме культуры железнодорожников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]