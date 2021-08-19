«Сбербанк» подключился к новой льготной ипотечной программе для индивидуального жилищного строительства от «ДОМ.РФ». Причина этого — увеличение спроса. За первую половину текущего года банк получил почти вдвое больше заявок на ипотеку для индивидуального жилищного строительства, чем за аналогичный период 2020-го.

Спрос на частные дома подстегнула пандемия — считают специалисты. Переход на удаленную работу дал многим простор для выбора места жительства. Также сказалась «дачная амнистия». Которая упростила регистрацию земли и построенных объектов. Строительство осуществляется в уведомительном порядке. Для тех, кто мечтает жить в частном доме, «Сбербанк» запустил новую льготную ипотечную программу.

Марина Королева, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования приморского отделения «Сбербанка»:

"Ставку субсидирует банк «ДОМ.РФ». И мы можем предложить нашим клиентам на строительство жилого дома максимально льготные ставки".

Строительство должно осуществляться по договору с подрядной организацией, рекомендованной банком. Ознакомиться со списком таких организаций и подать заявку можно на сайте DomClick.ru.

Анна Стойчук, клиент «Сбербанка»:

"Я всегда мечтала жить в собственном доме. И мечта сбылась. Я уже в предвкушении переезда. Спасибо «Сбербанку». Я оформила ипотеку. Вся наша семья очень довольна. Ждем переезд".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]