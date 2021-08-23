Больше 47 тысяч привитых от COVID-19 приморцев зарегистрировались на розыгрыш машин и квартир

Несколько дней остается на вакцинацию от коронавируса у тех, кто хочет претендовать на новую квартиру или машину. Участниками розыгрыша могут стать жители края, которые полностью завершили иммунизацию от COVID-19 до 15 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, по состоянию на 10.00 на розыгрыш двух квартир или пяти машин зарегистрировались 47 258 человек. Все они – граждане России, которые постоянно проживают на территории Приморского края и прошли первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (либо только первый этап – в случае с вакциной «Спутник Лайт») в Приморье.

Тем, кто еще не привился, но хочет попытать удачу в розыгрыше, следует учесть, что зарегистрироваться на участие в розыгрыше можно в случае завершения иммунизации до 15 сентября. Это значит, что с первой дозой вакцины, при использовании двухкомпонентного препарата, стоит поторопиться. На это у приморцев есть несколько дней.

«Важно отметить, что после того, как 25 сентября в прямом эфире “ОТВ-Прим”, будут озвучены результаты жеребьевки, все победители пройдут процедуру проверки профильными органами власти на соответствие условиям розыгрыша. Таким образом, на оглашение окончательных итогов уйдет около двух дней», – добавили в ведомстве.

Для участия в розыгрыше необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории Приморского края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги;

– зарегистрироваться с 9.00 16 августа до 23.59 20 сентября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки.

Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз. Это займет не больше пяти минут.

«Участнику розыгрыша нужно будет указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер мобильного телефона, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, даты проведения второго этапа вакцинации или только первого этапа для вакцины “Спутник Лайт”, наименования населенного пункта и медицинской организации, в которых проведена вакцинация», – отметили в Правительстве региона.

Подробности об акции можно посмотреть здесь.

Отметим, по состоянию на 23 августа в Приморье от COVID-19 вакцинировались 370 310 жителей края, из них завершили иммунизацию 314 658 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]