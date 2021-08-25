Изменилось расписание авиарейсов по маршруту Владивосток – Дальнереченск

Авиакомпания «Аврора» сообщает, что с августа изменилось расписание выполнения рейса по маршруту Владивосток – Дальнереченск – Владивосток, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Обслуживают направление воздушные суда DHC-6.

В авиакомпании уточнили, что рейс выполняется по средам и пятницам. Вылет из Владивостока – в 11.40, прибытие в Дальнереченск – в 13.10. Вылет обратного рейса из Дальнереченска – в 13.40, прибытие во Владивосток – в 15.20. Стоимость авиабилета составляет 1 727 рублей в одну сторону.

Напомним, создание единой дальневосточной авиакомпании – поручение Президента России Владимира Путина. Как ранее отмечал вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, налаженное воздушное сообщение на Дальнем Востоке особенно важно из-за больших расстояний между населенными пунктами и регионами, сложных климатических условий и нехватки транспортной инфраструктуры.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки – по телефону: 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]