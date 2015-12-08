Возобновились авиарейсы по маршруту Кавалерово - Хабаровск

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», с 9 июня 2020 года возобновила полеты по маршруту Кавалерово – Хабаровск – Кавалерово. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу компании, полеты по данному маршруту были приостановлены осенью 2018 года в связи с прекращением субсидирования. Данное направление является социально значимым и включено в список субсидируемых по Постановлению Правительства РФ №1242. Стоимость перелета в одну сторону составляет 3 225 рублей с учетом сборов.

Рейс выполняется два раза в неделю – по вторникам и четвергам - в период по 29 сентября. Вылет из Кавалерово в 10:10, прибытие в аэропорт Хабаровска – 12:25. Вылет из Хабаровска в обратном направлении в этот же день в 13:25, прибытие в Кавалерово – 15:25.

Обслуживают перечисленные направления воздушные суда DHC-6.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]