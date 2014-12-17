Возобновляются авиарейсы из Кавалерово в Хабаровск

Авиакомпания «Аврора» со 2 июня возобновляет выполнение рейса по маршруту Кавалерово – Хабаровск – Кавалерово. Стоимость перелета в одну сторону составит 3 225 рублей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как уточнили в авиакомпании, рейс будет выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам до 29 сентября. Вылет из Кавалерово – в 10.10, прибытие в аэропорт Хабаровска – в 12.25, вылет из Хабаровска в обратном направлении в этот же день – в 13.25. Обслуживают направление самолеты DHC-6.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что данное направление является социально значимым и включено в список субсидируемых, стоимость перелета в одну сторону составит 3 225 рублей с учетом сборов.

«В 2020 году в Приморье регулярные внутрикраевые авиаперевозки будут осуществляться по 13 маршрутам – это рейсы из Владивостока в Кавалерово, Терней, Пластун, Дальнегорск, Дальнереченск, Преображение, из Тернея в Светлую, Амгу и Единку, из Дальнереченска в Восток. Частота составит от 40 до 49 рейсов в неделю в зависимости от сезона», – уточнили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]