"Жидкие" газоны высаживают во Владивостоке

В начале недели жители Владивостока обратили внимание на то, что косогоры в пригороде на Маковского, Калинина и на Университетском проспекте на Русском острове «красят» зелёной краской. На самом деле к анекдотичным армейским методам такое озеленение не имеет никакого отношения – это обычное высаживание «жидкого» газона. В мэрии уточняют – работы на перечисленных участках проводят подрядчики в рамках контрактов, это завершающий этап благоустройства. Технологию гидропосева во Владивостоке применяют уже больше десяти лет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

«Жидкий» газон – это эмульсия, в состав которой входят удобрения и семена. Если работы проводятся на склонах, добавляют специальный клей – в противном случае посеянную траву смоет ближайший дождь. Гидропосев – альтернатива рулонным газонам. Он удобен для озеленения больших площадей и показывает большой процент всхожести семян. Также с помощью «жидкого» газона легко и удобно «ремонтировать» проплешины в старом травяном покрытии. Смесь окрашивают в зелёный цвет, чтобы равномерно нанести на территорию.

В пресс-службе администрации Владивостока уточняют – этот метод применяется в озеленении Владивостока с 2010 года. Сейчас в городе этим занимаются подрядчики, но делают это иногда и сотрудники городского предприятия «Содержание городских территорий», оборудование для этого у муниципалитета есть.

«Во всех трёх случаях – это завершающий этап благоустройства. На Маковского – после обустройства ливневой канализации и тротуара. На Калинина по направлению к Русскому мосту и на Университетском проспекте – после планового ремонта косогоров», – уточнили в мэрии.

Высадка может происходить в любое тёплое время года – весной, летом или осенью. Семена всходят в течение нескольких дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]