Собрать ребенка в школу без удара по бюджету: "Сбербанк" снижает ставки по кредитам

Спортивная обувь, белоснежные рубашки и костюмы «тройка» — топ покупок для детей в последние недели августа. Возвращаясь из жарких отпусков приморцы торопятся создать гардероб для выросших за лето первоклассников. В этом году стоимость школьного набора выросла примерно на 4 процента. Все подробности в репортаже Виктории Шандыбиной.

Эксперты подсчитали сколько стоит собрать ребенка в школу. По данным Росстата, набор первоклассника в среднем обойдется в 19 тысяч рублей. Одежда для девочек стоит дороже. Полный комплект с канцелярией и бантиками — 24 тысячи. К таким тратам после отпусков готовы не все родители. Чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет, многие берут потребительские кредиты. "Сбербанк" снижает ставки.

Оксана Шухат, заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка:

"Мы рады поддержать наших клиентов в период повышенного спроса на кредиты из-за сезонных отпусков и подготовки к школе. Поэтому теперь популярный в России кредит доступен с еще более комфортными условиями".

Подать заявку на кредит можно через мобильное приложение. Одобрение займет считанные минуты, и деньги сразу же поступят на счет.

Оксана Улихина, клиент Сбербанка:

"Давно хотели сделать ремонт в квартире, но не хватало средств. Зашла в "Сбербанк онлайн", оформила кредит. Удобно, что видишь всю сумму сразу, без каких либо скрытых комиссий".

Покупки можно оплачивать картой или снимать наличные без ограничений. Онлайн также можно выбрать удобную дату платежа и два раза в год пользоваться услугой «отложенный платеж».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]