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"Вести: Приморье": Сколько сегодня стоит собрать ребенка в школу?

"Вести: Приморье": Сколько сегодня стоит собрать ребенка в школу?

Меньше двух недель остается до начала нового учебного года. В предстоящие выходные в магазинах ожидается аншлаг. Родители в последний момент торопятся купить школьную форму, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Об этом репортаж Виктории Шандыбиной смотрите сегодня, 21 августа в 21.05 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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