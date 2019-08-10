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"Вести: Приморье": Китайские туристы варварски грабят морское дно в Приморье

"Вести: Приморье": Китайские туристы варварски грабят морское дно в Приморье

«Вот так у нас китайцы. Приехали, все выгребли», «Это браконьерство», «Да что они себе позволяют». Приморцы ополчились на туристов, которых не смущают ни камеры, ни запрет на вылов краснокнижных морепродуктов.

Владимир Раков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН: "Ну, а что бывает с теми, кто добывает краснокнижные виды? Я думаю, каждый знает. Это суд. В Китае за это просто голову снимают".

Почему гости из Поднебесной ведут себя в Приморье, как дома, и законны ли такие «экскурсии»? Все подробности смотрите в сюжете Виктории Шандыбиной сегодня в 20.45 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия 1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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