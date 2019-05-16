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Сегодня, 14:41

Почему многие инфицированные COVID-19 приморцы не верят в свой диагноз?

Почему многие инфицированные COVID-19 приморцы не верят в свой диагноз?

Чтобы облегчить труд и быт приморских врачей им предоставили возможность разместиться в гостинице. Бесплатное проживания в номерах и двухразовое питание организовали по инициативе губернатора. Медиков доставляют на работу и обратно специальным автобусом. А для детей, чьи родители работают в инфекционном госпитале открыли детский садик.

Как врачи борются с новой инфекцией, какие лекарства используют и почему некоторые пациенты не верят своему диагнозу — все подробности смотрите в специальном материале Виктории Шандыбиной в итогом выпуске программы «Вести:Приморье» в 21:05 на телеканале "Россия1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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