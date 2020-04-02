Врачи рассказали всю правду о том, как лечат больных коронавирусом в новом госпитале Владивостока

400 коек для больных COVID-19 развернули в новом инфекционном госпитале на базе Дальзаводской больницы. Съемочная группа побывала в «чистой» зоне и пообщалась с медиками. Какими препаратами лечат пациентов и как справляются со стрессом врачи?

Алла Лукьяненко заведует пульмонологическим отделением во Владивостокской клинической больнице №4. В новом инфекционном госпитале она курирует всех пациентов с COVID-19.

Алла Лукьяненко, заведующая пульмонологическим отделением Владивостокской клинической больницы №4: "В реанимации находятся три пациента. Один из них тяжелый, на ИВЛ, У него двухсторонняя пневмония. Используются препараты из группы противомалярийных препаратов".

Прежде чем войти в «грязную» зону — где высок риск заражения — врачи и медсестры облачаются в защитные костюмы.

В госпитале для инфицированных развернули 400 коек. К ста сорока аппаратам ИВЛ подвели кислород. Здесь будут лечить не только коронавирус, но и сопутствующие заболевания. Врачи могут оказать многопрофильную помощь по неврологии, хирургии, гинекологии и, конечно, психологическую. Говорят, что пациенты, у которых COVID-19 протекает без симптомов, не всегда верят опасному диагнозу.



Алла Лукьяненко, заведующая пульмонологическим отделением Владивостокской клинической больницы №4: "Настрой пациентов. Как и везде, очень разный. Есть люди, которые недовольны. Но без таковых никогда не бывает".

Сейчас в стенах больницы трудятся около двухсот человек — это не только медицинские работники, но и консультанты, инфекционисты, эпидемиологи, сотрудники лаборатории. В случае необходимости, привлекут врачей из других клиник региона.

Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы №4: "У нас пациенты только с подтвержденным диагнозом Ковид. Это, на самом деле, облегчает задачу. Потому что нет разделения отделений, весь стационар сегодня работает как инфекционный госпиталь. Все одевают средства индивидуальной защиты в полном объеме, полный костюм и выходят, снимая их только по окончанию смены".

Чтобы врачи не беспокоились о бытовых проблемах и снизили риск для своих близких — им предложили полный пансион в отеле. Для передвижения по городу - отдельный автобус.

Татьяна Кондратенко, медсестра приемного покоя Владивостокской клинической больницы №4: "Это удобно, в плане того, что мы идем домой, и не думаем, что нам надо что-то готовить, убираться. Нам немножко облегчили жизнь. Моя смена была 24 часа. Нас было двое на смене, и мы дежурили по 4 часа. 4 часа работаешь, 4 отдыхаешь. Конечно, немножко утомились".

Сейчас в отеле живут 24 человека. К концу недели по инициативе губернатора там разместят 80 медиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]