Медперсонал любой приморской больницы может быть направлен на работу в госпиталь, где лечат больных от коронавируса

Минздрав России предложил временную схему, согласно которой любого врача или медсестру можно привлекать для работы в госпитале, где проходят лечение больные COVID-19. Об этом сообщила глава минздрава Приморского края Анастасия Худченко.

Пока эпидемиологиеская ситуация в Приморье управляемая, - отметила глава краевого минздрава, - но количество заболевших COVID-19 в Приморье постоянно увеличивается. Приморские врачи работают с колоссальной нагрузкой, в тяжелых условиях по 12 часов в сутки. Вместе с тем из-за того, что медучреждения прекратили оказывать плановую медпомощь, в поликлиниках не проводятся профосмотры и диспансеризация, не работает стоматология, высвободилось достаточно большое количество медперсонала. В связи с этим Минздрав России предложил временную схему, согласно которой любого врача или медсестру можно привлекать для работы в госпитале, где проходят лечение больные COVID-19.

В настоящее время в Приморье формируются кадровые бригады, врачи и медперсонал проходят дистанционное обучение, - сообщила Худченко. После чего они присоединятся к тем врачам, которые работают сейчас с больными COVID-19.

По словам главы минздрава Приморья, в настоящее время в Приморье на работе в таких госпиталях задействовано 108 врачей и около 90 медсестер, готовится еще около 300 врачей и почти 500 медсестер и младшего медперсонала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]