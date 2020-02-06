Глава Минздрава Приморья: COVID-19 непредсказуем и иногда переходит в неуправляемые формы

Насколько опасен COVID-19, рассказала глава минздрава Приморского края Анастасия Худченко.

По ее словам, у примерно 15-20 процентов больных болезнь проходит очень тяжело и иногда переходит в такие неуправляемые формы, на которые врачи не могут воздействовать, даже имея весь спектор медикаментов и оборудования.

"У нас два неблагоприятных исхода в крае. Весь медицинский ресурс в тот момент был задействован ради этих пациентов. Их смотрели ведущие специалисты, консультировал федеральный центр. У них были все необходимые лекарства, приборы ИВЛ, готовы были развернуть ЭКМО. К сожалению, мы ничего не смогли сделать", - сообщила Худченко.

Первоначальное представление о том, что в основном в тяжелой форме болеют пожилые пациенты или лица с хроническими заболеваниями, не в полной мере себя оправдывают.

"Сейчас очень много случаев заболевания и у молодых. И у молодых оно может протекать достаточно тяжело. И дети болеют. У нас в Приморье есть три подтвержденных ребенка. Особенно опасно это заболевание для детей до года. Хотя дети от года до 12 лет более легко его переносят. А какая-то часть больных переносит коронавирус вообще бессимптомно. ", - отметила глава краевого минздрава.

Поэтому единственный, признанный во всем мире способ уберечься - не попасть в контакт...

"Я понимаю, что все устали. Накал страстей уже всех утомил, и он спадает и наступает аппатия, безразличие, что будь что будет. На самом деле сейчас очень сложный период. Нужно выдержать, досидеть. Мы уже добились того, что у нас нет того каскада по 100 заболевших в день. У нас прибывают постепенно, то есть кривая заболеваемости идет пока полого. И нам очень важно, чтобы мы ее удержали", - считает Анастасия Худченко.

При этом в общем край готов к борьбе с эпидемией.

"За это время, пока все сидели дома, в больницах успели развернуть койки, привезти аппараты, подготовить кадры, создали запас медикаментов", - отметила руководитель министерства здравоохранения Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]