«Вашему коту надо похудеть!» - восьмикилограммового кота из Владивостока не пустили на борт самолета

«Вашему коту надо похудеть!» - никто не хотел бы услышать такую фразу, тем более в аэропорту во время регистрации на рейс. 10-килограммового мурлыку не пустили в самолет.

Михаил Галин, владелец кота Виктора: «Я готов был заплатить любые деньги, лишь бы кота взяли на борт. Мне категорично предложили взять его в багаж».

Перелет из Москвы во Владивосток среди сумок и чемоданов кот мог бы не пережить. На что пришлось пойти хозяину, чтобы вернуться домой вместе с любимцем и почему четвероногим пассажирам стали чаще оказывать в посадке на борт — все подробности смотрите сегодня, 8 ноября, в 20.45 в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]