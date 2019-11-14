Хозяин толстого кота из Владивостока посадил своего питомца на диету

Михаил Галин, которого не пустили в самолет из-за его жирного кота, пообещал посадить своего питомца на диету.

В настоящее время кот Виктор питается диетическим кормом и старается похудеть к следующему перелёту, - сообщает News.ru.

Напомним, мужчина с котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в столичном аэропорту. При оформлении на рейс из Москвы не смог пройти контрольное взвешивание: вес животного составил 10 килограммов, в то время как в пассажирский салон допускаются животные весом до 8 килограммов. Галину предложили сдать кота в багаж, однако мужчина отказался и вернул билет. Чтобы доставить своего домашнего друга во Владивосток, Михаилу пришлось пойти на хитрость.

В дальнейшем он не хотел бы нарушать правила, считает санкции «Аэрофлота» справедливыми и не имеет никаких претензий. Напомним, за нарушение правил перевозки животных компания лишила пассажира всех бонусных миль.

История с толстым котом имела большой общественный резонанс. В частности, в Сети появилась петиция с требованием законодательно разрешить не взвешивать собак и кошек перед посадкой в самолёт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]