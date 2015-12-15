Песков уклонился от комментариев ситуации с аэрокотом Виктором





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с толстым котом Виктором, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

"Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле слишком жестоким решение Аэрофлота аннулировать мили хозяину толстого кота, которого тот подменил на взвешивании, чтобы не сдавать питомца в багаж на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]