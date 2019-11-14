Беспокойство в Кремле: Песков прокомментировал ситуацию с COVID

В Кремле прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России, сообщают «Вести:Приморье».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал последние данные о росте числа заболевших коронавирусом в России.

«Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой, мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно», — сказал он.

Песков отметил, что «именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности», уточняет RT.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]