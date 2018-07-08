Снятие ограничительных мер: важное заявление сделали в Кремле

В Кремле считают, что нельзя отменять сразу все ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире телеканала «Россия 24», сообщают «Вести:Приморье».

Песков, говоря об отмене ограничения с 12 мая, отметил, что это растянутый процесс. По мнению помощника главы государства, меры предосторожности нельзя отменять сразу.

«Вы знаете, всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий», — добавил Песков.

Он напомнил, что президент поручил правительству до 5 мая составить поэтапный план выхода, который будет учитывать специфику регионов РФ.

Напомним, в среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений,

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 11 мая режим самоизоляции в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]