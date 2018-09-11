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Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом

Путин обсудит с губернаторами ситуацию с коронавирусом

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Песков также отметил, что Путин в ближайшие дни может выступить с оценкой ситуации по коронавирусу в стране.

В частности, ожидается, что президент во вторник на совещании с членами правительства и главами регионов может сделать заявление о необходимости продления ограничений из-за распространения нового коронавируса.
 
Как отмечал Песков, Путин постоянно получает доклады от всех ведомств, которые работают: от штаба, от руководителя правительства. Ранее эксперты говорились, что ограничительные меры из-за COVID-19 целесообразно продлить в РФ до 12 мая, и выход из самоизоляции должен быть поэтапным. Объясняется это необходимостью сдержать вторую волну заболеваний коронавирусом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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