Вчера, 22:29
Путин обратился к нации
Президент России Владимир Путин заявил, что главы субъектов Федерации России должны сами решить, какие действия в отношени режима самоизоляции и карантина в связи с коронавирусной эпидемией следует принять после 11 мая в конкретном регионе страны. Об этом Президент России сказал 6 мая перед началом совещания, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
На этом мероприятии обсуждаются в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал в конце апреля. При этом Путин подчеркнул, что "нельзя забегать вперед, цена каждой ошибки - это жизни людей".
Прямая трансляция совещания идет в эфире телеканале Россия 24.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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