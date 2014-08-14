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Вчера, 22:29

Путин обратился к нации

Путин обратился к нации

Президент России Владимир Путин заявил, что главы субъектов Федерации России должны сами решить, какие действия в отношени режима самоизоляции и карантина в связи с коронавирусной эпидемией следует принять после 11 мая в конкретном регионе страны. Об этом Президент России сказал 6 мая перед началом совещания, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 

На этом мероприятии обсуждаются в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал в конце апреля. При этом Путин подчеркнул, что "нельзя забегать вперед, цена каждой ошибки - это жизни людей".

Прямая трансляция совещания идет в эфире телеканале Россия 24.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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