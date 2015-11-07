Запрет остался, кот не помог: Минтранс не изменил правила авиаперевозки животных

Российские нормы перевозки животных в самолетах останутся без изменений, сообщает "Вести: Приморье".

Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров ввести единые требования по габаритам, следует из ответа ведомства. У зарубежных перевозчиков также действуют разные нормы — это создает дополнительные стимулы для конкуренции, считают эксперты.

Минтранс считает нецелесообразны, устанавливать единые требования по перевозке животных для всех российских авиакомпаний, следует из ответа ведомства Общероссийскому объединению пассажиров (ООП) от 19 декабря, уточняют «Известия».

ООП также предложило установить единые габариты ручной клади для всех авиакомпаний или сохранить прежнюю систему, но разрешить пассажирам превышать нормы авиакомпаний на 5 см (либо по длине, либо по ширине, либо по высоте). Вес при этом оставить прежний — 5 кг.

Напомним, внимание к теме перевозки животных привлек случай с Михаилом Галиным и его котом Виктором. Мужчина в ноябре 2019-го направлялся из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Но в российской столице ему не разрешили взять животное в салон самолета из-за лишних 2 кг. Чтобы не сдавать питомца в багаж, он взвесил на регистрации похожего кота своих знакомых, а в самолет пронес Виктора.

Уже во Владивостоке мужчина рассказал об этой истории в соцсетях. За нарушение правил авиакомпания аннулировала у него около 400 тыс. бонусных миль.

Михаил Галин после истории с котом стал героем соцсетей. Его питомцем Виктором заинтересовались СМИ, причем не только российские, но и зарубежные. Как выяснили «Известия», хозяин пухлого кота, несмотря на аннулированные мили, в накладе не остался. Мужчина получил предложения выпускать одежду с изображением кота Виктора, а несколько производителей кормов подарили питомцу свою продукцию «на несколько лет вперед», рассказал Михаил Галин.

Отметим, путешественникам, в том числе хозяину толстого кота Виктора, придется изучать правила конкретной авиакомпании, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]