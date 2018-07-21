Котов в самолетах будут перевозить по-новому

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует инициировать пересмотр технологий обработки багажа, в том числе переносок с животными, во всех российских аэропортах. С таким заявлением компания выступила после ситуации, случившейся с питомцами одного из пассажиров: один кот получил обморожение, а еще двое скончались от травм, полученных во время транспортировки, сообщает ТАСС.

Как рассказало издание Baza, 22 января пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево. Мужчина вез с собой троих котов. При пересадке он сначала долго не мог дождаться своего багажа, а при получении обнаружил, что две переноски с котами сломаны. Котов, которые находились в поврежденных переносках, Максиму разрешили взять в салон: одно животное умерло в самолете, второе – через два часа после посадки на столе у ветеринара. Третья переноска с еще одним котом летела трансфером до Софии – уже в ветеринарной клинике ему диагностировали обморожение.

Как сообщает Vl.ru, сейчас хозяин котов требует у «Аэрофлота», чтобы компания самостоятельно инициировала уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» и самостоятельно разобралась с работниками, ответственными за гибель его кошек.

Администрация аэропорта проводит служебное расследование. Там подчеркнули, что сотрудники «Шереметьево Хэндлинг», по вине которых при обслуживании багажа погибли животные, понесут наказание. Также Шереметьево поддерживает инициативу «Аэрофлота» – аэропорт готов внести изменения в технологию обслуживания грузов и багажа с животными, а также пересмотреть существующие правила.

Напомним об истории с котом Виктором, которая произошла в ноябре прошлого года. Тогда пассажир рейса Москва – Владивосток обошел правила компании и пронес на борт слишком тяжелого кота, аргументируя это тем, что животное не переживет восьмичасовой полет в багажном отделении. Хозяин кота рассказал об этой истории на своей страницев Facebook, за что «Аэрофлот» забрал у мужчины около 400 тысяч бонусных миль. Тем временем глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил депутатский запрос главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину Виктора и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании, в том числе предусмотреть возможность оплаты перевеса. В интернете развернулась целая кампания в защиту толстого кота с хештегом #Бронебагаж. А на сайте Change.org опубликовали петицию с просьбой законодательно разрешить не взвешивать собак и кошек для провоза в салоне самолета. В свою очередь Минтранс не поддержал предложения о вводе единых требования по габаритам, а российские нормы перевозки животных остались прежними.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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