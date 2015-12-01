Житель Владивостока столкнулся с дискриминацией жирных котов

Только с помощью хитрости и смекалки житель Владивостока смог спокойно попасть домой вместе с котом из Москвы. Владелец домашнего питомца Михаил Галин рассказал о том, как ему пришлось впервые столкнуться с дискриминацией жирных котов, сообщают РИА «Восток-Медиа».

По словам мужчины, он летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, но столкнулся с формализмом со стороны авиаперевозчика. Михаил заявил, что подобное произошло с ним впервые.

«С котом Виктором я путешествую не так часто. Ему очень тяжело даются перелёты, поэтому не хочется его лишний раз мучить. Раньше не было подобных прецедентов. Во время краткосрочных командировок я старался оставлять кота дома под присмотром друзей», — рассказал Михаил.

Со своим питомцем мужчина не разлучается уже четыре года. Его подарили друзья Михаила, когда котёнку был всего один месяц. С тех пор они всегда вместе. Два года назад у Михаила появился проект в Риге, куда он сначала направился один, а чуть позже прихватил с собой четвероногого друга. После того, как работа была завершена, молодой человек решил вернуться вместе с котом во Владивосток.

«В аэропорту Риги проблем не возникло. Наверное, там посчитали, что вес кота превышен незначительно по их меркам или же они просто не обратили внимание. В Москве тоже всё могло обойтись без проблем, но нам попалась чересчур ответственная сотрудница», — заявил Михаил.

Мужчина пытался договориться с персоналом аэропорта, но они всё время твердили про инструкции. Тогда он попросил позвать представителя авиакомпании, чтобы совместно прийти к компромиссу, но его достичь не удалось. Не помогло и то обстоятельство, что кот нуждался в постоянном уходе, а в багажном отделении он просто бы не смог долететь живым до Приморья. У Михаила остался выбор: либо оставлять питомца в Москве, либо искать другие варианты. Тогда и была совершена подмена котов, позволившая Михаилу и Виктору добраться до Владивостока.

Отмечается, что у представителей авиакомпании «Аэрофлот» нет претензий в адрес сотрудников, не пропустивших пассажира с котом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]