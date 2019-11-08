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Старт-ап от аэрокота Виктора: первая клиника для жирных котов появится в стране

Старт-ап от аэрокота Виктора: первая клиника для жирных котов появится в стране

Фото: Личный архив Михаила Галина


Ситуация с жирным котом из Владивостока вскрыла проблему: котов, страдающих от лишнего веса, нужно избавлять от лишнего веса. И этим займется «человеческий» диетолог, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Рен-ТВ.

Врач-диетолог Марият Мухина займется лечением котов, страдающих ожирением. Об этом сообщил ее PR-директор Вадим Горожанкин. По его словам, в ближайшее время доктор на базе ее клиники для похудения откроет специальное отделение для питомцев, не отличающихся стройностью. Стоимость курса кошачьего похудения стартует от 50 000 рублей. Похудение для крупных кошек породы мейн-кун обойдется уже в 100 000 рублей.

На идею оказать помощь котам с лишним весом Мухину натолкнула история с котом Виктором, которого хозяин, в обход правил авиакомпании, провез в самолете. 

«К ожирению склонны многие домашние кошки. Причин много: гиподинамия, неправильное питание, стрессы и одиночество. Однажды лишний вес может вылиться в проблемы с сердцем, печенью и почками», – отмечает диетолог. 

Кроме этого, в клинике появится должность кошачьего психолога. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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