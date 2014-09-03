Диетолог назвала безопасное количество красной икры
Много ‒ не значит хорошо, это правило относится и к употреблению деликатесов. Диетолог объяснила, сколько красной икры можно съесть за новогодним столом. Она порекомендовала не злоупотреблять этим деликатесом в новогодние праздники, сообщает "Вести: Приморье".
Красная икра ‒ один из любимых деликатесов россиян на Новый год. Но не нужно забывать, что неумеренное его употребление может испортить вам праздник, рассказала диетолог Маргарита Королева.
"Да, икра – это вкусно, но это не значит, что организм готов принять этот продукт и не дать ответной реакции. Икра – это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло. Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье", – считает эксперт по правильному питанию.
Диетолог пояснила, чем лучше дополнить такую еду с высоким содержанием жира и белка, уточняет радио Sputnik.
"Любой продукт с большим содержанием жира или белка надо употреблять вместе с полезным гарниром. Это должны быть листовые салаты или овощи, которые сохранили свою "хрусткость". В них должны быть пищевые волокна, которые помогу усвоиться вредным компонентам пищи", – советует Маргарита Королева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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