Российский чиновник заявил, что цену на красную икру повышают искусственно

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, рассказал rg.ru, что цены на красную икру, на которые в последнее время жалуются дальневосточники, может быть завышена искусственно, сообщают "Вести: Приморье".

По словам чиновника, в 2021 году в стране произведено 29,5 тыс. тонн красной икры. При этом благодаря систем контроля удалось выявить, что часть икры не соответствует требованиям безопасности и качества.

«Вот мы сегодня говорим, что красная икра очень дорогая. И вообще все продукты дорожают. Но часто цены могут повышаться искусственно, поскольку продукция не соответствует задекларированным параметрам. В консервах с сайрой сайры может и не быть, а вместо нее в банке может оказаться более дешевая сельдь», - отметил Данкверт.

Напомним, что в прошлом году цены на любимый многими деликатес взлетели до исторических значений. Летом 2020 года за килограмм красной икры на рынках Владивостока просили 9000 рублей. В сезон путины стоимость снизилась до 6500 — 7000 рублей. «Вести: Приморье» рассказывали, что цена на красную икру в магазинах Владивостока отпугивает покупателей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]