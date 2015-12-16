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«Метод тарелки» поможет похудеть без строгих диет

«Метод тарелки» поможет похудеть без строгих диет

Источник фото: pixabay.com

Диетолог клиники Alimmenta Адриана Орос рассказала о «методе тарелки», который поможет похудеть без строгих диет. Эксперт объяснила, из чего должна состоять «тарелка», сообщают «Вести:Приморье»

«Мы потребляем очень много мяса, но совсем не используем другие источники белков высокой биологической ценности, например, рыбу, морепродукты, яйца и даже небольшое количество бобовых», — приводит слова Орос «ИноСМИ.ру».

Белки — четверть «тарелки», которую должен употреблять человек. Еще четверть составляют сложные углеводы. Это картошка, рис, цельнозерновой хлеб или паста. Остальная часть «тарелки» — это сырые или приготовленные овощи, отмечает ura.ru.

Такая система включает в себя множество продуктов в любых количествах. Орос уверена, что «метод тарелки» поможет контролировать вес и при этом не садиться на диету, пишет агентство Nation news.

Диетолог также назвала продукты, которые полезны для сердца. Среди них оказались рыба и орехи, а также некоторые овощи и фрукты, сообщает «Национальная служба новостей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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