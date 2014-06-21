Эффективный способ похудения существует, заверяют ученые

Ученые рассказали об эффективном способе похудения без диет и тренировок, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ren.tv.

По словам исследователей, опубликованном Cell Metabolism, самым простым методом избавления от лишнего веса является соблюдение определенного режима питания.

Так, употреблять пищу можно только в течение 10 часов в сутки, остальные 14 часов организм должен отдыхать.

Отмечается, что такой режим питания позволяет снизить уровень холестерина в организме на 11%, артериального давления на 4,5% и нормализовать сон.

Кроме того, соблюдение этих правил в течение 12 недель позволяет сбросить несколько килограммов лишнего веса и уменьшить талию на 4,5 см.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]