Эффективный способ похудения существует, заверяют ученые
Ученые рассказали об эффективном способе похудения без диет и тренировок, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ren.tv.
По словам исследователей, опубликованном Cell Metabolism, самым простым методом избавления от лишнего веса является соблюдение определенного режима питания.
Так, употреблять пищу можно только в течение 10 часов в сутки, остальные 14 часов организм должен отдыхать.
Отмечается, что такой режим питания позволяет снизить уровень холестерина в организме на 11%, артериального давления на 4,5% и нормализовать сон.
Кроме того, соблюдение этих правил в течение 12 недель позволяет сбросить несколько килограммов лишнего веса и уменьшить талию на 4,5 см.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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