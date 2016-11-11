Из-за гибели при перелете двух кошек изменят правила обработки багажа

Генпрокуратура РФ не нашла оснований для возбуждения уголовного дела из-за гибели двух кошек после перелета в багажном отделении самолета "Аэрофлота", однако обязала компанию "Шереметьево хэндлинг" изменить правила обработки багажа при перевозке животных, сообщают «Вести:Приморье». Такие положения содержатся в ответе Генпрокуратуры на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Согласно документу, который имеется в распоряжении ТАСС, Генпрокуратура не нашла оснований для того, чтобы пересмотреть решение МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, так как "данных, свидетельствующих об умышленном повреждении клетки-переноски, а также о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли или страданий, не получено". Кроме того, подчеркивают в Генпрокуратуре, на момент выгрузки кошек из самолета и передачи владельцу они были живы.

"Вместе с тем по указанному факту ООО "Шереметьево хэндлинг" проведено служебное расследование, по результатам которого трудовой договор с одним оператором по обработке багажа расторгнут, остальные работники смены, занимающиеся разгрузкой, привлечены к дисциплинарной ответственности", - отмечается в тексте запроса.

По результатам проверки также внесены изменения в технологию обработки багажа в части обслуживания пассажиров с животными. "То, что для нас важно, по итогам этой проверки их заставили изменить правила обработки багажа, чтобы эти ситуации не повторялись", - заявил Бурматов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]