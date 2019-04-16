БроНеБагаж: в Госдуме предложили Аэрофлоту изменить правила перевозки животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву депутатский запрос с просьбой вернуть хозяину толстого кота аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных, - сообщают РИА Новости, передают "Вести: Приморье".

"Считаю, что в таких случаях у пассажира, не имеющего возможности сдать животное в багаж по причине состояния здоровья питомца или слишком длительного перелета, который животное может не перенести, должна быть возможность заплатить за перевес и везти его с собой", — сказал Бурматов РИА Новости.

Накануне стало известно, что "Аэрофлот" исключил из программы лояльности Михаила Галина, который оказался в центре внимания после того, как рассказал, как летел из Москвы во Владивосток с котом Виктором. По правилам авиакомпании, животное требовалось сдать в багаж, потому что его вес превышал установленную норму в восемь килограммов. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор.

"Аэрофлот" усмотрел в этом "ряд грубых нарушений правил перевозки багажа", аннулировал мили, накопленные Галиным, и закрыл его счет участника бонусной программы.

Этот скандал вызвал большой общественный резонанс. На странице Галина в фейсбуке появилось множество комментариев, авторы которых поддерживают мужчину и его питомца.

Главный редактор портала avia.ru, авиационный эксперт Роман Гусаров считает реакцию "Аэрофлота" правомерной.

"Можно было реагировать, можно было не реагировать. В любом случае это право компании, ведь речь идет о программе лояльности. Она же называется программа лояльности — это некие бонусы, подарки лояльным пассажирам, пассажирам, лояльным компании. Если пассажир проявляет свою нелояльность, то есть нарушает правила авиакомпании, умышленно их обходит, а потом еще рассказывает всем, как это надо делать, то, конечно, хозяин компании вправе этих подарков его лишить", — пояснил Гусаров.

По его словам, Галин, по сути, "создал прецедент и показал всем, как можно".

"Этого парня у нас возвели в ранг героя, он молодец, обманул компанию, и все ему аплодируют, все поздравляют котика и его хозяина <…> Может, компания подсчитала, что если сейчас не ответить на это, то это может превратиться в целый флешмоб "Перевези котика", а угроза подобных санкций остановит подобные течения", — предположил Гусаров.

Эксперт добавил, что важно не забывать и о вопросах безопасности. "Не люблю эту фразу, но на самом деле все правила в авиации написаны кровью", — напомнил он.

Тот же восьмикилограммовый кот на коленях у хозяина в экстренной ситуации может превратиться "в снаряд, который будет калечить пассажиров", и вряд ли выживет сам. А в закрепленной клетке в багажном отсеке он уже не будет представлять угрозы, пояснил Гусаров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]