«Естественный отбор»: приморцы рискуют жизнью на отдыхе

Сотни травм и несколько смертей. Приморцы рискуют жизнью на отдыхе. Прыжки в воду с вышек и утесов, винты мотора и алкоголь в крови. Где поджидают опасности, и как уберечь себя и своих близких от смертельных развлечений? Смотрите репортаж Виктории Шандыбиной в 20.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]