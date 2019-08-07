«Естественный отбор»: приморцы рискуют жизнью на отдыхе
Сотни травм и несколько смертей. Приморцы рискуют жизнью на отдыхе. Прыжки в воду с вышек и утесов, винты мотора и алкоголь в крови. Где поджидают опасности, и как уберечь себя и своих близких от смертельных развлечений? Смотрите репортаж Виктории Шандыбиной в 20.45 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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