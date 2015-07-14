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«Естественный отбор»: приморцы рискуют жизнью на отдыхе. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

«Естественный отбор»: приморцы рискуют жизнью на отдыхе

На курортах Приморья массово травмируются и гибнут отдыхающие. Виной тому погоня за красивыми фото и жажда адреналина. Где поджидают опасности?

«Это естественный отбор» - так в интернете комментируют новости об очередных пострадавших на пляжах края. В Находке мужчина сломал шею, прыгнув с вышки на мелководье. Аналогичный случай произошел в бухте Аякс на острове Русский.

В бухте Нарва туристу отрезало ногу. Компания каталась на «банане», но после того, как люди упали в воду, мужчину затянуло под винты. На пляжах Шаморы за один утонуло три человека.

Еще одно популярное развлечение в Приморье — клифдайвинг. Прыжки в воду с высоты.

В этом году на самой популярной точке для ныряния, мысе Тобизина, активисты «Хранители солнца», установили так называемый спот — лестницы с выступами, чтобы прыжок совершался как можно дальше от скалы. Их высота от 4 до 11 метров. Чтобы постепенно учиться контролировать свободное падение.

Владислав Константинов, организатор мероприятий «Хранителей солнца»: «Все у нас храбрецы и все хотят повыше прыгнуть. Но никто не умеет контролировать свое тело, входить правильно в воду. Пьяному море по колено. И вот этого мы больше всего боимся. Что кто-нибудь не удержится на выносе, споткнется, упадет».

Там же, на Тобизина, развлекаются и роупджамперы, с отвесных скал на веревках прыгая в воду. Используя тросы, натянутые между двух выступов, прогуливаются слеклайнеры. Пугая простых отдыхающих.

Такие экстремальные забавы лишь на первый взгляд выглядят угрожающе. Ведь организуют их профессионалы своего дела. И травм среди обычных любителей пляжного отдыха в состоянии алкогольного опьянения в разы больше, чем у любителей, пощекотать нервы. Однако спортсмены напоминают не стоит рисковать, если вы не уверены в своих силах.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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