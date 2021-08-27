Жительница Приморья рассказала о "беременном стуле"

Во многих приморских компаниях сотрудники верят в существующие сприметы. Одни относятся к этому серьезно, другие - ухмыляясь, утверждают, быть такого не может, сообщают "Вести:Приморье". Однако, что есть, то есть.

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, существуют ли суеверия на работе, верят ли в них соискатели, и самое главное – сбываются ли офисные приметы?

Также в результате исследования стало известно, что у каждого десятого (10%) респондента на Дальнем Востоке есть или были приметы и поверья, связанные с работой, а у 4% – даже страшилки или легенды. Большинство же работников (88%) не сталкивалось на своем карьерном пути ни с чем из перечисленного, пишет АиФ.

Самым распространенным поверьем стал "беременный стул". Оказалось, нашлись женщины, которые решили испробовать на себе то, во что поверили. Так, жительница Владивостока Ирина рассказала редакции, что пробовала сидеть на таком стуле. И, не поверите, через некоторое время сообщила коллегам, что готовится уйти в декретный отпуск.

Я верю в приметы. И в "беременный стул" тоже поверила. У нас офис располагался на Партизанском проспекте. Каждый день шла одной и той же дорогой. И каждое утро, погружаюсь в свои мысли, просила у кого-то свыше подарить нам с мужем ребенка. Рисовала карту на удачу, где изображала все, что хочу получить от жизни. Утром просыпалась и взлядывалась в нее. Некоторые желания сбылись, а вот с ребенком не получалось. Кстати, на гору Педан тоже подымалась, чтобы посидеть на пне, который "поможет" выйти замуж. Не поверите! Сбылось. Потом с мужем очень хотели детей. Не получалось, но помог "беременный стул" в офисе. Вот и думаю, приметы или судьба. Да, отмечу, кроме меня в декрет ушли еще несколько сотрудниц, кторые также поверили в "беременный стул".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]