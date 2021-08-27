Главный синоптик Приморья рассказал о надвигающемся циклоне

В инстаграм-аккаунте Примгидромета главный синоптик Приморского края дал интервью, в котором рассказал, с какой погодой столкнутся жители и гости края в первые дни сентября, сообщают «Вести:Приморье».

Борис Викторович, уже стало правилом, что в начале сентября, в период проведения ВЭФ, на Приморский край выходит активный циклон или тайфун, существенно ухудшая погоду во Владивостоке и на острове Русский. Как Вы думаете, нынешнее начало сентября станет исключением?

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— В период с 28 августа по 1 сентября включительно, когда гости ВЭФ будут активно прибывать во Владивосток, над регионом будет усиливаться и господствовать антициклон, который обеспечит весьма комфортную, солнечную погоду. Гости форума смогут насладиться красотами морских пейзажей и покупаться в нашем лазурном море.

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В период со 2 по 4 сентября погода во Владивостоке начнет меняться: будет натекать облачность, 3 сентября не исключен небольшой дождь, посвежеет ветер. В этот период времени над центральной частью Японского моря будет проходить довольно активный циклон, зародившийся над Желтым морем. Траектория движения центра циклона будет ориентирована от границы между северной и южной Кореей до Сангарского пролива, куда он подойдет 4 сентября. Учитывая, что данная траектория пройдет на существенном удалении от Владивостока, основные дожди должны выпасть над Японским морем и Японскими островами и серьезного ухудшения погоды в Приморском крае и во Владивостоке циклон вызвать не должен.

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Хотелось бы напомнить, что данные предположения пока носят ориентировочный, предварительный характер, поскольку впереди еще довольно много времени, а синоптические процессы в начале сентября всегда довольно динамичны. О любых существенных изменениях в погоде мы обязательно сообщим.

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Если 4 сентября циклон окажется уже над Сангарским проливом, его даже косвенное влияние на погоду в Приморье будет прекращаться? А следующего циклона на горизонте не видно?

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— Вы правы, 4 сентября во Владивостоке может снова появиться солнце. Следующий же циклон, предположительно зародится в районе Шанхая и предварительные расчеты указывают на его прохождение над Японским морем по более южной траектории, чем предыдущий, не угрожая Приморью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]