Борис Кубай: На Приморье нацелился пятый по счету тайфун «Линлин»
Ранее сообщалось о трех вариантах возможного передвижения тайфуна "Линлин" и влиянии его на погоду в Приморье. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, какая бы ни была траектория движения, Приморье все равно ожидают сильные дожди в период 7–9 сентября. Подробности в интервью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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