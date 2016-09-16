Борис Кубай: На Приморье нацелился пятый по счету тайфун «Линлин»

Ранее сообщалось о трех вариантах возможного передвижения тайфуна "Линлин" и влиянии его на погоду в Приморье. По словам начальника Примгидромета Бориса Кубая, какая бы ни была траектория движения, Приморье все равно ожидают сильные дожди в период 7–9 сентября. Подробности в интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]