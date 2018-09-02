Тайфун "Линлин" "оближет" западные границы Приморья
13 в этом сезоне тропический шторм "Линлин" вызовет дожди преимущественно в западных и юго-западных районах Приморья, сообщают "Вести:" со ссылкой на интерактивную карту погоды windy.tv.
Судя по актуальным данным на 10 утра 5 сентября, траектория движения тайфуна "Линлин" пройдет западней Приморского края. Основной удар придется по северо-восточным территориям Китая. В Приморье дожди пройдут 7-8 сентября: во Владивостоке ожидается выпадение не более 15 мм осадков, в юго-западных, западных районах Приморья - до 20 мм влаги.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в ближайшие выходные Приморский край окажется под воздействием тайфуна «Линлин».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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