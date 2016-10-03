Тайфун «Линлин» обрушится на Приморье - прогноз подтверждается

В ближайшие выходные Приморский край окажется под воздействием тайфуна «Линлин». На сегодняшнее утро вихрь находился восточнее китайского острова Тайвань в районе с координатами 22,5° с.ш., 124,4° в.д. Тайфун углубился и ему присвоена первая категория. Давление в центре достигло 975 гПа, максимальный ветер вблизи центра усилился до 35 м/с. Тайфун движется в северном направлении со скоростью 12 км/ч. Смещаясь над морями, «Линлин» продолжит набирать силу.

В настоящее время прогнозы дальнейшей его траектории по разным схемам почти не отличаются. В субботу тайфун выйдет в Жёлтое море, к западному побережью Корейского полуострова. Затем повернёт на северо-восток, пройдёт над Северной Кореей и в воскресенье утром окажется у западных границ Приморского края. Далее он продолжит смещаться в том же направлении, увеличит скорость движения и уже к ночи 9 сентября переместится на Хабаровский край. В ночь на субботу облачные спирали вихря накроют Приморье, на юге начнутся дожди, которые днём охватят большую территорию края. В воскресенье дожди сохранятся, в западной половине их интенсивность увеличится. Усилится ветер до 15–22 м/с, на побережье до 30 м/с.

Обильные дожди вызовут на большинстве рек подъёмы уровней воды. Будут подтоплены некоторые участки дорог, сельхозугодий, хозяйственные объекты. При значительной интенсивности осадков не исключены подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, размывы участков дорог.

Отдыхающим на морях рекомендовано заранее покинуть места отдыха. А тем, кто собирается на отдых, лучше воздержаться и переждать непогоду.

Во Владивостоке выходные дни ожидаются дождливыми и ветреными. Дождь начнётся в ночь на субботу, днём интенсивность его возрастет. Усилится ветер. В ночь на воскресенье город окажется во власти стихии: сильный дождь при штормовом ветре. Днём в воскресенье натиск стихии ослабеет — интенсивность дождя станет меньше, ветер тише. Температурный фон в ночные часы существенно меняться не будет. Днём в субботу будет прохладней, чем в воскресенье.

Жителям и гостям города нужно будет соблюдать осторожность. Лучше отказаться от поездок на личных автомобилях и по возможности остаться дома. Не паркуйтесь под деревьями и подпорными стенами, так как спровоцированные сильным потоком дождя оползни могут повредить припаркованные машины

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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