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Тайфун "Линлин" вызовет резкое ухудшение погоды в Приморье в конце недели

Тайфун "Линлин" вызовет резкое ухудшение погоды в Приморье в конце недели

Фото: АиФ

Синоптики Примгидромета предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае в период 7–9 сентября. В этот период на погоду Приморского края предполагается влияние тайфуна «Линлин».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", На большей территории вероятны сильные (15–45 мм за 12 час) и очень сильные дожди (более 50 мм за 12 час.) с общим количеством 70–120 мм (до 80–100 % нормы за месяц).

Дожди вызовут подъёмы уровня воды на большинстве рек на 0,8 – 2,0 м, на малых водотоках южной половины края возможны резкие подъёмы уровня воды до 3,5 м. Существует угроза подтопления участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов. При значительной интенсивности осадков не исключены подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, размывы участков дорог.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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