Борис Кубай подтвердил прогноз "Вестей:Приморье" насчет тайфуна "Линлин" (видео)
7 сентября тайфун "Линлин" выйдет на Корейский полуостров, а затем будет смещаться вдоль российско-корейской границы на запад. Сильные дожди пройдут в приграничных районах Приморья. На западе края ожидается подъем уровня рек. Об этом рассказал Примгидромета Борис Кубай.
"Вести:Приморье" обнародовали такой прогноз еще 3 сентября в заметки "Метеосайты резко изменили прогноз по тайфуну ЛинЛин".
О влиянии тайфуна "Линлин" на погоду в Приморье, а также о том, когда в крае установится солнечная погода - в видеоматериале.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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