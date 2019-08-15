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Борис Кубай подтвердил прогноз "Вестей:Приморье" насчет тайфуна "Линлин" (видео)

7 сентября тайфун "Линлин" выйдет на Корейский полуостров,  а затем будет смещаться вдоль российско-корейской границы на запад. Сильные дожди пройдут в приграничных районах Приморья. На западе края ожидается подъем уровня рек. Об этом рассказал Примгидромета Борис Кубай.

"Вести:Приморье" обнародовали такой прогноз еще 3 сентября в заметки "Метеосайты резко изменили прогноз по тайфуну ЛинЛин".

О влиянии тайфуна "Линлин" на погоду в Приморье, а также о том, когда в крае установится солнечная погода - в видеоматериале.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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