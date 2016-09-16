Борис Кубай дал точный прогноз о степени влияния тайфуна «Кроса» на погоду в Приморье
Руководитель Примгидромета Борис Кубай дал точный прогноз о степени влияния тайфуна «Кроса» на погоду в Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
13.08.2019 "Ничего не будет?": синоптики резко изменили свои прогнозы о тайфуне "Кроса"
-
10.08.2019 Что готовят "Лекима" и "Кроса" Приморcкому краю?
-
23.05.2019 Борис Кубай дал подробный прогноз ухудшения погоды 27 мая
-
05.10.2018 Борис Кубай назвал точное время и степень влияния тайфуна «Конг-рей» на Приморье
-
22.03.2018 Борис Кубай выиграл миллион рублей на прогнозе погоды
-
16.09.2016 Борис Кубай сообщил важную информацию о "следующем тайфуне"
Добавить комментарий