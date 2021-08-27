Член ГД поддержала предложенную для студентов льготу

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет, сообщают "Вести:Приморье".

«Я думаю, что есть студенческие библиотеки, они должны быть в каждом вузе, которые предоставляют доступ в интернет к обучающим сайтам для своих студентов», — отметила депутат в беседе с RT.

По её словам, если предоставить преференции студентам, то субсидировать их должно государство.

«С самой постановкой вопроса я согласна... Я считаю, что это правильно. Именно в студенчестве человек набирается информации, обучается», — добавила Бессараб.

Напомним, ранее "Вести:Приморье" сообщали, бесплатный доступ в интернет может появиться у студентов. Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет.

В своём обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву общественный деятель отметил, что с помощью интернета студенты и учащиеся получают доступ к учебной литературе, научным статьям, онлайн-лекциям — существенным дополнительным знаниям, необходимым для обучения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]