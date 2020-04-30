Пенсионеры и санкции: по кому «ударит» ограничение онлайн-переводов

Мнение о введении ограничения при онлайн-переводах высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщают «Вести:Приморье».

Так, Бессараб уточнила, что при принятии таких мер под угрозой «наказания» могут оказаться сами пенсионеры. Член ГД уточняет, перевод более крупной суммы может потребоваться самим пенсионерам.

"Почему мы ограничиваем его права фактически, не усиливая наказание для мошенников?" - поинтересовалась депутат. Она напомнила, что наряду с коллегами ранее предлагала ужесточить санкции для тех, кто обманывает и грабит граждан старшего возраста. "Поскольку действительно граждане пожилого возраста являются легкой добычей для мошенников". Цитирует слова Бессараб RT.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, онлайн-переводы для пенсионеров могут ограничить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]