Онлайн-переводы для пенсионеров могут ограничить

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить ежедневную сумму онлайн-переводов с банковских карт для пенсионеров. Об этом говорит RT со ссылкой на письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщают «Вести:Приморье».

Дмитрий Курдесов отметил, пенсионеры стали мишенью мошенников. Во время разговора с этой категорией граждан, они получают данные банковских карт, затем заставляют людей переводить деньги на другие счета.

Поэтому стоит рассмотреть вопрос лимита онлайн-переводов с карты, установив сумму в 10 тысяч рублей в день, предлагает Курдесов. Эти меры сделают невозможным кражу крупных сумм со счетов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]