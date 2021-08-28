Огромную стаю необычных чаек сняли на видео недалеко от Владивостока

Большое скопление чаек в Амурском заливе районе Седанки в пригороде Владивостока привлекло внимание пользователя «Инстаграма» Яны Савиновой, сообщают "Вести:Приморье"

— Вчера наблюдала за большим скоплением чаек на Седанке и обратила внимание, что чайки какие-то необычные, мелкие, с чёрными головами и даже кричат по другому, чем наши.

Поискала в интернете, и, оказывается, что это озерные чайки, редкие для наших мест.

Они не особо любят море и останавливаются там только на время перелёта в конце августа. Так что, друзья, у нас сейчас есть возможность понаблюдать за этими редких для наших мест птицами. На предпоследнем фото для сравнения наша тихоокеанская чайка..

«Это московские чайки. Такие чайки водятся на прудах в нашем парке возле дома. Хоть и не морские, но напоминают наше родное море», — отметила автор одного из комментариев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]