Получать медпомощь пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Приморье смогут более комфортно

Сделать получение медицинской помощи более комфортным для пациента в Приморье призвана Национальная социальная инициатива. Первым шагом на пути к улучшению качества предоставления услуг в здравоохранении в рамках проекта станет организация кардиологической помощи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, ведомство выбрало три направления для реализации Национальной социальной инициативы в регионе. Это самые распространенные на сегодняшний день жизненные ситуации для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: запись на прием в поликлинику, устранение препятствий при поступлении в стационар и получение высокотехнологичной медицинской помощи.

Специалисты минздрава подчеркивают, что предварительно был проведен анализ работы по этим направлениям нескольких медучреждений – Октябрьской и Надеждинской центральных районных больниц, владивостокских поликлиник №1 и №3.

«Мы решили посмотреть на ситуацию глазами пациента. Для этого волонтеры-медики проводили самообследование в указанных организациях. Мы не брали медицинские аспекты и качество оказания помощи. На первом этапе мы оценили удобство получения помощи с наименьшими временными затратами», – прокомментировала начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населения минздрава Приморья Евгения Шутка.

По результатам такой «контрольной закупки» были обозначены несколько сложностей, с которыми сталкиваются пациенты. В их числе – сложность записи на прием к врачу-кардиологу, длительные сроки ожидания вызова врача, наличие очереди у кабинета.

«Для решения каждого из этих вопросов разработаны дорожные карты, которые нам позволят устранить недочеты и сделать прохождение пациента по медицинской организации и получение им медицинской помощи более комфортными и оперативными», – обозначила Евгения Шутка.

Так, для пациента поликлиники будет налажена запись к терапевту, кардиологу, в том числе через электронные системы, планируется сокращение очередей и времени ожидания приема. Также будет модернизирована система экстренной записи на прием пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Для стационара будут решаться такие вопросы, как обеспечение госпитализации в течение часа, получение документов после выписки в течение одного дня и своевременная постановка пациента на диспансерный учет после выписки.

По совершенствованию оказания высокотехнологичной медицинской помощи в дорожной карте прописаны такие пункты, как соблюдение срока оформления документов на пациента, которому определены показания к оказанию такого вида помощи (в течение 13 рабочих дней) и постановка пациентов по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», на диспансерный учет.

Напомним, к 2024 году смертность от болезней системы кровообращения в Приморье должна быть снижена до 470 случаев на 100 тысяч населения. Такая задача определена региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, Национальная социальная инициатива – это новый проект Агентства стратегических инициатив, позволяющий улучшить качество предоставления услуг в социальной сфере, повысить удовлетворенность жителей и качество жизни человека в различных ситуациях. Механизм затрагивает основные социальный отрасли. Кроме вопросов здравоохранения дорожные карты по устранению барьеров при оказании услуг действуют в образовании, вопросах трудоустройства, социальной поддержки и обслуживания. По каждой из них регион выбирает наиболее распространенные жизненные ситуации. Они могут быть связаны с устройством ребенка в детский сад, получением амбулаторной или стационарной медицинской помощи, выходом на работу после декретного отпуска и другими ситуациями.

«Основная цель мероприятий – улучшить и изменить систему предоставления государственных социальных услуг так, чтобы получить их стало максимально просто и быстро. Например, сократить время на это, упростить процесс обращения с заявлением, предоставления документов или вовсе уменьшить количество бумаг», – подчеркнул курирующий проект в Приморье заместитель председателя Правительства Николай Стецко.

Добавим, впервые идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. После Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны. Сейчас поручение активно выполняют 75 субъектов, Приморье – в числе передовиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]