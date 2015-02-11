«Без согласия»: Новое право появится у бригад скорой помощи

Бригадам скорой помощи могут разрешить не получать от пациента информированное согласие

Как считает член Комитета по охране здоровья Юрий Кобзев, без обязательного получения информированного добровольного согласия медики смогут быстрее оказывать помощь пациентам и спасут больше жизней, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГД.

ГД приняла в первом чтении поправки в Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие при оказании скорой помощи вне медицинской организации возможность выполнения медицинского вмешательства без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя, за исключением случаев, когда получен отказ от медицинского вмешательства, оформленный в установленном порядке.

По действующему законодательству работник скорой помощи на каждое свое действие должен получить информированное добровольное согласие со стороны пациента. В среднем на это уходит от пяти до 17 минут в зависимости от состояния больного. Это время могло быть использовано непосредственно на оказание медпомощи.

«В мире такого нет нигде. Поэтому фракция «Единая Россия», депутаты Комитета по охране здоровья совместно с профессиональными организациями подготовили изменения в закон», — сказал Юрий Кобзев.

Согласно проекту федерального закона, работник скорой медицинской помощи будет иметь право оказывать помощь человеку без процедуры письменного оформления информированного добровольного согласия. «Плюс мы уточняем, кто может принимать решение об оказании помощи без оформления ИДС. Это работник медицинской помощи, назначенный старшим», — обозначил парламентарий.

Законодательное разрешение на оказание медицинской помощи ускорит процесс непосредственного оказания помощи пациентам на месте. «Помимо этого, усилится правовая защищенность работников скорой медицинской помощи, потому что в настоящий момент они находятся в противоречии со 124 статьей Уголовного кодекса, которая предписывает обязательность оказания медицинской помощи. С другой стороны, мы должны перед этим обязательно оформлять ИДС», — добавил Юрий Кобзев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]